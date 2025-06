Centola: tutto pronto per la stagione estiva e la riapertura dell’Arco Naturale

È la località turistica di Palinuro tra le mete preferite dai turisti che scelgono il Cilento per trascorrere le loro vacanze estive.

Le iniziative

Diverse dunque saranno le iniziative messe in campo dal Comune di Centola per rendere sempre più appetibile il territorio, come sottolineato dal Sindaco Rosario Pirrone che si sofferma anche sulla prossima apertura dell’Arco Naturale.

Le dichiarazioni

“Registriamo per questo inizio d’Estate veramente un bel fermento – ha affermato il Sindaco di Centola Rosario Pirrone – Palinuro ritorna a suscitare anche la curiosità di tour operator internazionali, data anche la concomitante apertura dell’aeroporto di Pontecagnano. Saranno tante le manifestazioni d’intrattenimento ma anche di natura culturale, con la valorizzazione dei siti e dei luoghi simbolo”. A tal proposito il primo cittadino si è soffermato su uno dei luoghi più attenzionati a livello nazionale ed internazionale: l’Arco Naturale di Palinuro. ” A breve saranno completati i lavori dell’Arco Naturale e dunque al punto presto renderemo fruibile l’intera arsa e restituiremo ai nostri cittadini e agli turisti una bellezza come quella dell’Arco Naturale che ormai da anni era oggetto di lavori di consolidamento”.