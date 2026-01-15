Centola, incendio in un appartamento: anziana gravemente ustionata. Necessario l’elisoccorso

A rimanere intossicato anche il figlio della donna per il quale è stato disposto il trasferimento in ospedale

Maria Emilia Cobucci
Centola macchina vigili

Paura questo pomeriggio a Centola capoluogo a causa di un incendio scoppiato improvvisamente all’interno di un appartamento presente al primo piano di una stabile. A rimanere gravemente ustionata è stata la proprietaria di casa, una 80enne che al momento dello scoppio delle fiamme si trovava sola in casa.

La ricostruzione

A soccorrerla, subito dopo, è stato il figlio della malcapitata e i vicini di casa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, pare che la donna stesse cercando di accendere la stufa presente in cucina e improvvisamente il divano ha preso fuoco. In breve tempo l’intera stanza è stata avvolta dalle fiamme e dalla fuliggine che si è propagata in tutto l’appartamento.

I soccorsi

A rimanere ferita in maniera grave è stata l’anziana soccorsa dai sanitari del 118. E non solo. Considerate le gravi ustioni riportate sul corpo, dopo essere stata stabilizzata presso l’ospedale”San Luca” di Vallo della Lucania, per la donna si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento presso il centro Grandi ustioni dell’ospedale”Cardarelli” di Napoli.

A rimanere intossicato anche il figlio della donna per il quale è stato disposto il trasferimento in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incendio vi è stato l’arrivo tempestivo degli uomini della Protezione civile “Centola Area Cilento” e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno in breve tempo domato le fiamme.

Danni all’abitazione

Il rogo però ha distrutto completamente la cucina e raso inagibile l’intero appartamento. Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Giuseppe Sanzone, per le dovute indagini del caso, e gli uomini della Polizia Municipale di Centola.

