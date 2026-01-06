Esplode una bombola di gas nel Cilento: anziana ferita

Paura a Vallo Scalo in località Palazza di Salento, in via Coste. Poco prima delle 17:00, un forte boato ha allertato i residenti della zona: all’interno di un’abitazione è avvenuta l’esplosione di una bombola di gpl e il coinvolgimento di una stufa a pellet.

La cucina dell’abitazione, posta al secondo piano, è stata completamente avvolta dalle fiamme, provocando la conseguente rottura dei vetri della finestra.

L’incidente ha coinvolto un appartamento occupato da una donna anziana, che si trovava in casa al momento della deflagrazione. Necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della donna

Sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Insieme a loro, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure sul posto alla donna. A causa delle ustioni riportate sulle mani e allo stato di shock, si è reso necessario il trasferimento della signora presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e per le cure del caso.

Le autorità sono ora al lavoro per capire le cause dell’incidente.