Agropoli, gli eventi di qualità li organizza (per ora) la minoranza

Ad Agropoli gli eventi li organizza la minoranza. In attesa che l’amministrazione comunale, con l’assessore al turismo Roberto Apicella, trovi finalmente la via per definire un programma di alto livello e superare le pesanti criticità degli anni precedenti, ci ha pensato ancora una volta una associazione, in questo caso “Liberi e forti”, a promuovere un appuntamento capace di coniugare qualità e quantità. Non è un caso che il riferimento vada all’opposizione, considerato che il sodalizio, che porta il nome del gruppo politico guidato dal consigliere comunale e già candidato sindaco Raffaele Pesce, è nato proprio con il duplice obiettivo di supportare il movimento e rianimare una città spenta.

Dalla pedalata ecologica al cinema all’aperto: la risposta del territorio

In tanti questa mattina hanno preso parte alla “pedalata ecologica”, ennesimo evento riuscito di una serie che ha già visto il successo del cinema all’aperto sperimentato lo scorso anno — e che certamente tornerà in questa stagione estiva — e della tombolata in centro durante il Natale. Questa mattina in piazza si sono rivisti movimenti e associazioni, accompagnati da musica di qualità.

Una scelta che non ha fatto rimpiangere i tanto criticati karaoke che da troppo tempo si vedevano durante l’estate in centro, promossi come eventi di punta di un’Agropoli che sotto il profilo delle iniziative ha mostrato spesso un elettrocardiogramma piatto.

Un esempio per le urne in attesa del coniglio dal cilindro

La pedalata ecologica è riuscita a ravvivare il centro cittadino nonostante lo start fissato alle 9 di domenica mattina, il caldo e la tentazione dei primi bagni a mare. Il tutto è stato realizzato con costi esigui, il coinvolgimento di artisti locali e una reale voglia di festeggiare lo sport e il divertimento.

Si tratta di un esempio da prendere o, come sostiene qualcuno, da tenere bene a mente quando ci si recherà nelle urne per il voto. Sempre che l’assessore Roberto Apicella non riesca a tirare fuori, almeno per quest’anno, il proverbiale coniglio dal cilindro, sostituendo ai lenti anni Sessanta e al liscio qualche vera e tanto attesa novità. Non che una pedalata ecologica sia un evento da inserire negli annali dei grandi appuntamenti cittadini ma per investimenti, organizzazione e partecipazione supera quelli a cui la città è stata spesso abituata.