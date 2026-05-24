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Comune di Futani e Procura di Vallo della Lucania: intesa per l’accesso diretto al Casellario Giudiziale

Svolta digitale a Futani: approvato l'accordo con la Procura di Vallo della Lucania per l'estrazione autonoma dei certificati del Casellario Giudiziale.

Antonio Pagano
Pc

Il Comune di Futani, guidato dal sindaco Dario Trivelli, accelera sulla semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei processi burocratici.

La Giunta ha approvato un Accordo con la Procura di Vallo della Lucania per l’accesso diretto al Sistema del Casellario Giudiziale, il quale consentirà agli operatori espressamente autorizzati di operare in autonomia nell’estrazione dei certificati del Casellario Giudiziale e dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Semplificazione e transizione alla piattaforma PDND

Questa iniziativa si inserisce nella cornice normativa definita dal Ministero della Giustizia, che ha introdotto questa modalità operativa per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire in modo rapido e autonomo i documenti necessari per le verifiche d’ufficio. Il sistema rimarrà attivo in via transitoria fino al definitivo accreditamento dell’Ente alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.).

L’utilità del servizio per appalti e assunzioni a costo zero

Il servizio è infatti fondamentale per procedere con le verifiche di legge richieste per l’aggiudicazione di gare d’appalto, l’assunzione di personale, il rilascio di autorizzazioni e l’aggiornamento delle liste elettorali. La sottoscrizione dell’Accordo non comporta riflessi economici sul bilancio dell’Ente.

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