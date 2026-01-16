Centola, incendio in casa: 80enne ustionata, è grave al Cardarelli di Napoli

È tuttora ricoverata presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli l’80enne che nel pomeriggio di ieri è rimasta gravemente ferita a seguito dello scoppio di un incendio all’interno dell’appartamento della donna, a Centola capoluogo. Gran parte del corpo dell’anziana, oltre il cinquanta per cento, risulterebbe ustionato, motivo per il quale la malcapitata, già nel pomeriggio di ieri, è stata trasferita in codice rosso, in eliambulanza, presso la struttura ospedaliera partenopea.

Gravi le condizioni della donna

L’intervento tempestivo del figlio e di alcuni vicini di casa ha evitato il peggio, tuttavia le condizioni di salute della donna sarebbero molto serie. A rimanere intossicato anche il figlio dell’80enne per il quale si è disposto il trasferimento in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incendio vi è stato l’arrivo tempestivo degli uomini della Protezione civile “Centola Area Cilento” e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno in breve tempo domato le fiamme.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Il rogo però ha distrutto completamente la cucina e raso inagibile l’intero appartamento. Sul luogo dell’incendio immediato è stato anche l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Giuseppe Sanzone, per le dovute indagini del caso, e gli uomini della Polizia Municipale di Centola.