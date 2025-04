Centola in Festa per Celebrare la Santità di Carlo Acutis: “Connessi al Cielo!” | VIDEO

Il 27 aprile sarà una giornata storica per la comunità di Centola, che si riunirà in Piazza San Nicola di Mira per celebrare la canonizzazione del Beato Carlo Acutis. L’evento, organizzato dall’Associazione Tantum Ergo Carlo Acutis, promette di essere un momento di gioia e spiritualità, con un ricco programma che si snoderà durante tutta la giornata.

Le iniziative

“La santità non è un traguardo irraggiungibile, ma una meta per tutti”: questo il messaggio che accompagnerà la festa, in linea con lo spirito di Carlo Acutis, il giovane milanese ma legatissimo al Cilento, scomparso a soli 15 anni e noto per la sua fede profonda e l’abilità nell’uso di internet per la diffusione del Vangelo.

Il Programma della Giornata:

Ore 9:00 : Accoglienza e benvenuto, con testimonianze di chi ha conosciuto Carlo.

: Accoglienza e benvenuto, con testimonianze di chi ha conosciuto Carlo. Ore 10:00 : Collegamento in diretta da Piazza San Pietro per la cerimonia di canonizzazione.

: Collegamento in diretta da Piazza San Pietro per la cerimonia di canonizzazione. A seguire, agape fraterna e presentazione dei gruppi partecipanti alla festa.

Ore 15:00 : Adorazione Eucaristica “roveto ardente”, animata dal Rinnovamento nello Spirito (RnS).

: Adorazione Eucaristica “roveto ardente”, animata dal Rinnovamento nello Spirito (RnS). Ore 16:30: Celebrazione Eucaristica.

Durante tutta la giornata, i bambini e i ragazzi saranno coinvolti in momenti di gioco e animazione, per vivere la festa in modo gioioso e coinvolgente.

L’evento rappresenta un’occasione per la comunità di Centola di unirsi in preghiera e festa, celebrando la figura di un giovane che ha saputo testimoniare la fede con la sua vita e i suoi talenti. La madre di Carlo Acutis era originaria proprio del centro cilentano e il giovane tornava sovente nel Cilento. Era molto legato, inoltre, al Santuario di San Mauro La Bruca, località dove pure sono previste iniziative in concomitanza con la canonizzazione.