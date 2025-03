Canonizzazione del Beato Carlo Acutis: una giornata di festa a San Mauro La Bruca, ecco il programma

In occasione della canonizzazione del Beato Carlo Acutis il prossimo 27 aprile la Pastorale Giovanile della Diocesi di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana, ha organizzato una giornata per i giovani e i giovanissimi in cui ritrovarsi insieme per vivere la gioia del Giubileo presso il Santuario Eucaristico di San Mauro La Bruca, il luogo in cui il beato Carlo Acutis si recava spesso, durante le sue vacanze cilentane, collegandosi alla diretta da Piazza San Pietro, per assistere insieme alla proclamazione di Carlo Acutis come nuovo Santo della Chiesa Cattolica.

Il programma

Alle ore 10:00 Spazio di benvenuto e attività di conoscenza; 10.30 collegamento, in diretta, da Piazza S. Pietro per la canonizzazione di Carlo Acutis; alle ore 11:00 momento di adorazione e indulgenza Giubilare; alle 13:00 pranzo a sacco condiviso e alle 14:30 grande gioco: la Ruota della Santità. La giornata si concluderà con la Santa Messa in programma alle ore 16:00

Un momento di profonda fede e condivisione

L’appuntamento, pensato soprattutto per offrire a tutti gli adolescenti che non riusciranno a recarsi a Roma per la canonizzazione del santo partono di internet, sarà l’occasione per vivere e condividere insieme questa giornata con attività, giochi d’animazione ispirati al tema della speranza e della santità, il pranzo condiviso, un momento di Adorazione e la Celebrazione Eucaristica. Da tutte le Parrocchie della Diocesi i giovani sono quindi invitati a convergere presso la Chiesa Giubilare di San Mauro La Bruca per vivere una giornata di festa guidati dalle testimonianza di Carlo Acutis.