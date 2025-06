Centola, arrivato il primo Frecciarossa. Il sindaco: “Un viaggio comodo che permette di raggiungere il nostro territorio”

I collegamenti con il Cilento sono ufficialmente potenziati. Nella giornata di ieri, venerdì 20 giugno, più precisamente alle 14:12, il primo treno Frecciarossa del 2025 ha fatto tappa nella stazione di Centola.

Una novità importante per il territorio

Una novità che migliora l’offerta turistica dell’intero territorio e che fin da subito è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rosario Pirrone. Per i turisti provenienti dal Nord Italia ora sarà più facile raggiungere il Cilento e in modo particolare le località del Golfo di Policastro. E già nella giornata ci sono stati i primi arrivi. Vacanzieri provenienti da Milano e Bologna hanno raggiunto in poche ore la stazione di Centola.

“Un viaggio molto comodo che ci permette di raggiungere più velocemente questo territorio – hanno affermato all’unisono – Siamo contenti che finalmente ci sia questo collegamento rapido con questa area della Provincia di Salerno”. Un servizio che sarà attivo tutti i weekend, a partire dal 20 Giugno e fino al prossimo 7 Settembre.