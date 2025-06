Frecciarossa, arriva nuova fermata per l’estate: Centola-San Severino

A partire da venerdì 20 giugno 2025, e per l’intera durata della stagione estiva, la stazione di Centola – località San Severino sarà servita dal treno Frecciarossa. Un’iniziativa significativa che rafforza l’accessibilità del territorio, creando un collegamento diretto e veloce con il Nord Italia, in particolare con la città di Milano. Questa novità rappresenta un’opportunità strategica per il Cilento, favorendo l’afflusso turistico e lo sviluppo economico locale.

Orari e collegamenti: tutti i dettagli del servizio

Il nuovo servizio Frecciarossa prevede fermate a Centola – San Severino nei giorni di venerdì, sabato e domenica. La tratta Nord-Sud, con partenza da Milano Centrale alle ore 07:15, giungerà a Centola – San Severino alle ore 14:12. Per la tratta Sud-Nord, il treno partirà da Sapri alle ore 16:00, effettuerà fermata a Centola – San Severino alle ore 16:30, per poi arrivare a Milano Centrale alle ore 23:50.

Servizi integrati per un’accoglienza completa

L’attivazione del Frecciarossa sarà accompagnata da un servizio di trasporto urbano locale. Questo servizio collegherà la stazione di Centola – San Severino con le principali località del Comune di Centola, inclusa la rinomata frazione turistica di Palinuro. L’obiettivo è garantire un’accoglienza agevole e un’esperienza di viaggio completa sia per i residenti che per i numerosi visitatori attesi.

Un ringraziamento a Ferrovie dello Stato: l’impegno dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale di Centola ha espresso “un sentito ringraziamento a Ferrovie dello Stato Italiane per aver reso possibile questa attivazione strategica”. Questa iniziativa è considerata un’azione concreta “al servizio del territorio, della sua economia e della sua vocazione turistica”, destinata a valorizzare non solo Centola ma l’intero territorio cilentano, contribuendo al suo sviluppo sostenibile e alla promozione turistica.