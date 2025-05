Centola, al via i lavori per la messa in sicurezza di Via Fontana di Mirabella e Via Pelosella a Foria

Hanno preso il via i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino di Via Fontana di Mirabella e Via Pelosella, situate nella frazione Foria del Comune di Centola. L’intervento, come specificato in una nota del gruppo di minoranza “Centola Dalla tua parte”, era stato approvato e finanziato dalla precedente amministrazione comunale.

Obiettivo: mitigare il dissesto idrogeologico

L’obiettivo principale dei lavori è quello di mitigare il dissesto idrogeologico che interessa le due vie, attraverso il ripristino delle strutture e delle infrastrutture che hanno subito danni nei tratti stradali coinvolti.

Dettagli tecnici ed economici dell’intervento

L’importo complessivo stanziato per l’opera ammonta a € 250.000,00. Il finanziamento proviene da un Decreto del Ministero dell’Interno datato 23/02/2021. L’iter progettuale era stato approvato dalla precedente amministrazione, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola.

Vigilanza del gruppo di minoranza

Il gruppo di minoranza “Centola Dalla tua parte” ha dichiarato: «Continuiamo a vigilare affinché le opere approvate vengano realizzate con serietà e nel rispetto delle esigenze della nostra comunità». Questa affermazione sottolinea l’attenzione della minoranza consiliare sull’esecuzione dei lavori e sulla loro conformità alle necessità del territorio.