Celle di Bulgheria: taglio del nastro per il nuovo centro polifunzionale

Un ex edificio scolastico che prende nuovamente forma e diventa un centro polifunzionale. È quanto accaduto ieri nel comune di Celle di Bulgheria dove si sono aperte nuovamente le porte di una struttura completamente riammodernata e all’avanguardia.

Progetto

Un progetto voluto e portato avanti dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gino Marotta, e all’interno della quale vi sarà la presenza di numerosi servizi offerti dal Piano di Zona Ambito S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, con Sapri comune capofila rappresentato dal primo cittadino Antonio Gentile.

Il taglio del nastro

Un taglio del nastro, preceduto dalla benedizione del Parroco Don Ivan Ciociano, che ha visto la presenza di numerosi cittadini ma anche di diversi rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali: tra quest’ultimi il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto.