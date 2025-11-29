Celle di Bulgheria, donna trovata senza vita nella sua abitazione: l’allarme del figlio

Tragedia a Celle di Bulgheria: donna trovata morta in casa. L'allarme lanciato dal figlio insegnante a Salerno. Intervento dei Vigili del Fuoco per l'accesso

A cura di Maria Emilia Cobucci
Vigili del fuoco

Dramma a Celle di Bulgheria nella giornata di giovedì. Una donna è stata trovata senza vita tra le mura domestiche. L’episodio si è consumato nel silenzio, interrotto solo dalla preoccupazione dei familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei soccorsi

A lanciare l’allarme, infatti, è stato il figlio della donna, insegnante a Salerno. L’uomo, preoccupato per l’impossibilità di contattare la madre al telefono nonostante i ripetuti tentativi, ha deciso di richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, necessari per accedere all’interno dell’abitazione.

Le prime ipotesi sulle cause del decesso

Una volta entrati in casa, i caschi rossi si sono trovati di fronte alla tragica scena.

Purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 70enne. In base a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, la morte della donna sarebbe dovuta a cause naturali.

