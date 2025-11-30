Castelnuovo Cilento: Comune conferma il proprio impegno nell’accoglienza

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, conferma il proprio impegno nell’accoglienza e nell’integrazione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.

Rinnovato il progetto Sai

Sul territorio comunale è già attivo un progetto di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA, finanziato con risorse FAMI. L’Ente, con apposita deliberazione di Giunta, ha espresso la volontà di proseguire le attività di accoglienza connesse al progetto SAI/MSNA, per il prossimo biennio e in particolare fino al 28.02.2027.

Il Comune ha provveduto pertanto a partecipare all’avviso pubblicato sul portale del Ministero dell’Interno “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo” relativo alla prosecuzione dei progetti in scadenza al 31.10.2025, secondo il quale, gli enti titolari di progetti di accoglienza SAI Categoria MSNA possono presentare domanda di prosecuzione per la stessa categoria ai sensi dell’art. 8 delle linee guida al D.M. 18.11.2019 per la durata di un biennio.

“La prosecuzione delle attività di accoglienza per i minori non accompagnati porterà alcuni vantaggi obiettivi – fanno sapere da palazzo di città – quali ad esempio la presenza nella struttura di altri beneficiari che hanno già raggiunto un buon livello di integrazione, di conoscenza della lingua e della cultura italiana già riconosciuti meritevoli di un processo stabile di integrazione all’interno della comunità locale”.