Novi Velia punta sull’accoglienza e rinnova il progetto SAI

Comune conferma il proprio impegno nell'accoglienza e nell'integrazione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale

A cura di Antonio Pagano
Immigrati

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, conferma il proprio impegno nell’accoglienza e nell’integrazione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale; la giunta comunale, con propria deliberazione, ha espresso la volontà di proseguire le attività di accoglienza SAI – categoria MSNA con scadenza al 31 .10.2025, per la durata di un biennio e cioè fino al 28 febbraio 2027.  

L’iniziativa

Sul territorio comunale è già attivo un progetto di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA, finanziato con risorse FAMI. “La prosecuzione delle attività di accoglienza per i minori non accompagnati porterà alcuni vantaggi obiettivi – come spiegato dall’Ente – quali ad esempio la presenza nella struttura di altri beneficiari che hanno già raggiunto un buon livello di integrazione, di conoscenza della lingua e della cultura italiana già riconosciuti meritevoli di un processo stabile di integrazione all’interno della comunità locale”.

La prosecuzione delle attività per la categoria MSNA comporterà il trasferimento di risorse finanziarie da parte del Ministero dell’Interno secondo un nuovo piano finanziario rimodulato anche nella considerazione dell’aumento dei posti in ampliamento, già trasmesso al Ministero nella scadenza prevista del 30/09/2025.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Magliano Vetere, panorama

Magliano Vetere entra nell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze

Un gesto che diventa un impegno per la promozione dei valori costituzionali…

Capaccio Paestum: otto consiglieri comunali pronti a sfiduciare Paolino

Gli otto consiglieri hanno reso noto che soffrono la differenza di vedute…

Sporting Sala Consilina

Futsal: cade la Feldi, vince lo Sporting. Classifica corta in Serie A

La Feldi cede la prima piazza, lo Sporting Sala al terzo posto.

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79