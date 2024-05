Castellabate, un’arena per eventi a Villa Matarazzo, accordo con il Parco

Il Comune di Castellabate, guidato dal sindaco Marco Rizzo, punta all’allestimento di una “arena” in Villa Matarazzo per l’organizzazione di eventi culturali, artistici e musicali. Lo scorso anno con l’iniziativa intitolata Arena in Villa, Villa Matarazzo ha ospitato grandi artisti in un programma molto vasto che ha abbracciato tutte le fasce d’età, spaziando tra teatro, musica e cabaret.

Accordo con il Parco

L’Ente Parco e il Comune cilentano, intendono promuovere l’offerta culturale, artistica e musicale nonché la produzione di iniziative e spettacoli nel parco di Villa Matarazzo, luogo suggestivo ed unico nel suo genere, in attuazione delle politiche e strategie di ciascuna delle Parti.

Per questo il Parco ha nuovamente concesso al Comune cilentano, lo spazio all’interno di Villa Matarazzo, sita in Santa Maria di Castellabate, al Corso Andrea Matarazzo.

L’accordo avrà durata fino al 30.11.2024. Il Comune potrà ora organizzare direttamente o attraverso l’individuazione di un soggetto, a cui affidare, l’organizzazione tecnica ed artistica dei suddetti eventi, con la possibilità di delegare al predetto soggetto anche altre attività che, in base all’ accordo, sono a carico del Comune.