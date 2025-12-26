Castellabate, ruba orso natalizio per  bambini e viene ripresa dalle telecamere. Ad Agropoli colpo in abitazione 

Lo spirito del Natale non ha reso tutti più buoni. Questo pomeriggio nei pressi di Piazza Matarazzo a Castellabate Capoluogo una donna non del posto si è resa protagonista di un piccolo ma significativo furto, rubando un grande peluche natalizio in possesso alla Pro Loco Castellabate per far scattare foto ai più piccoli nella casetta di Babbo Natale allestita proprio in piazzetta.

Il furto

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la scena. La donna era in auto con un uomo quando, dopo aver perlustrato l’area più volte, è scesa dal veicolo per portare via l’orsacchiotto e fuggire via. Il peluche era stato donato alla Proloco Castellabate da una bambina in occasione delle festività natalizie. Profonda indignazione è stata espressa dall’associazione di Castellabate che ha immediatamente denunciato l’accaduto: “Per tua fortuna non appartieni al mondo umano. Un mondo dove si riesce a rubare perfino un sorriso e un po’ di magia”.

Furto ad Agropoli

Giorno di Santo Stefano sfortunato anche ad Agropoli per una famiglia residente in via Piano delle Pere. I malviventi sono riusciti ad accedere in un appartamento e a portare via preziosi e denaro ma anche beni di poco conto, arrivando a portare via anche delle tovaglie. Indagini in corso.