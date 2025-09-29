Castellabate, incidente auto-moto: centauro in ospedale

La vettura si stava immettendo sull’ex strada 267 quando è avvenuto il forte impatto con il motociclo

A cura di Manuel Chiariello

Questa mattina, intorno alle ore 8.00, si è registrato un violento incidente nei pressi dell’impianto sportivo “A.Carrano” di Santa Maria di Castellabate. Per cause ancora in via di accertamento un auto, un audi con alla guida una persona residente nel Comune, e una moto con in sella un 33enne non del posto, si sono scontrate sulla Via del Mare. La vettura si stava immettendo sull’ex strada 267 quando è avvenuto il forte impatto con il motociclo proveniente da San Marco in direzione Agropoli.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i sanitari del 118 con un’ambulanza ed un’automedica che hanno prestato le prime cure del caso e hanno condotto il motociclista presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Diverse le ferite riportate per il 33enne che è stato scaraventato violentemente sull’asfalto, ma che non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’auto. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Malandrino, che hanno avviato tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

