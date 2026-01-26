Castellabate: II edizione del Premio Letterario “Pietro Mennea”

Sabato pomeriggio, in Villa Matarazzo, nel Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato” a Santa Maria di Castellabate, si è svolta la cerimonia di premiazione della II edizione del Premio Letterario Sportivo intitolato a “Pietro Mennea”, legato al Passaporto Ematico.

L’evento

Ospiti provenienti da diverse regioni d’Italia hanno partecipato all’evento. Prima della cerimonia si è tenuta la visita allo studio medico istituito dalla Fondazione, alla presenza del giudice Catello Maresca, del dott. Giuseppe Santangelo, del delegato provinciale LND FIGC di Salerno Donato Mauro, accompagnato dal componente del Comitato Giuseppe Stanzione, del dott. Paolo Giannella, osteopata e del comandante dei Carabinieri di Santa Maria Marco Cesa.

I presenti sono stati accolti dal dott. Roberto Viceconti, titolare dello studio, dal dott. Giuseppe Ventre, biologo e titolare del Centro diagnostico Ventre di Salerno, dal Presidente Davide Polito e dal responsabile eventi Dario Di Sessa. Il Museo del Calcio, gremito di scrittori e ospiti istituzionali, ha ospitato il vicesindaco Luigi Maurano e il consigliere Clemente Migliorino, il Parroco di Santa Maria Don Carlo Pisani.

I premiati

Nel corso della cerimonia sono stati premiati il giudice Catello Maresca, i dottori Roberto Viceconti e Giuseppe Colangelo, Donato Mauro, Giuseppe Stanzione, Nicola Lavacca, Riccardo Addesso, Marco Simone, Paolo Ferraiuolo, Roberto Funicello e i vincitori della seconda edizione.

Sono stati inoltre conferiti Premi Speciali a personalità di rilievo del mondo dello sport, della magistratura, della medicina e della cultura, tra scrittori e protagonisti della narrazione sportiva. Una cerimonia intensa e partecipata che ha unito sport, cultura e impegno civile, valorizzando la narrazione sportiva e il significato profondo del Premio intitolato a Pietro Mennea, in un luogo simbolo della memoria e della passione per il calcio