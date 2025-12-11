Castellabate, gli eventi non si fermano: presentato il Capodanno in piazza. A InfoCilento parla Gianmarco Rodio, consigliere comunale

Il programma, promosso dall’Amministrazione Comunale, partirà ben prima con “Apery-New Year” in collaborazione con l’Associazione Musicalmente

A cura di Manuel Chiariello

Per il secondo anno consecutivo il comune di Castellabate festeggerà il Capodanno in Piazza Lucia, cuore pulsante della frazione Santa Maria. Dopo lo splendido successo del 2025, il nuovo anno verrà accolto da “Dance Tarantella”, lo show che fonde musica popolare con i ritmi energici e coinvolgenti della musica dance.

Un appuntamento atteso

L’appuntamento è fissato per l’ultima notte dell’anno, il 31 dicembre a partire dalle 23.30, per vivere insieme una serata indimenticabile che unirà intere generazioni. Ma il programma, promosso dall’Amministrazione Comunale, partirà ben prima con “Apery-New Year” in collaborazione con l’Associazione Musicalmente.

Dalle ore 12.00, da piazzetta “Caduti del Mare”, musica e intrattenimenti accompagneranno cittadini e visitatori ad avvicinarsi al 2026 in allegria e con un forte spirito di comunità.

