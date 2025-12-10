Castellabate, Capodanno in piazza con “Dance Tarantella”: spettacolo e divertimento per la notte più magica dell’anno

Per il secondo anno consecutivo il comune di Castellabate festeggerà il Capodanno in Piazza Lucia, cuore pulsante della frazione Santa Maria. Dopo lo splendido successo del 2025, il nuovo anno verrà accolto da “Dance Tarantella”, lo show che fonde musica popolare con i ritmi energici e coinvolgenti della musica dance. L’appuntamento è fissato per l’ultima notte dell’anno, il 31 dicembre a partire dalle 23.30, per vivere insieme una serata indimenticabile che unirà intere generazioni.

Ma il programma, promosso dall’Amministrazione Comunale, partirà ben prima con “Apery-New Year” in collaborazione con l’Associazione Musicalmente. Dalle ore 12.00, da piazzetta “Caduti del Mare”, musica e intrattenimenti accompagneranno cittadini e visitatori ad avvicinarsi al 2026 in allegria e con un forte spirito di comunità.

Le dichiarazioni

“Abbiamo immaginato un Capodanno che fosse davvero di tutti. Una serata allegra che permetta alla nostra comunità e ai tanti ospiti che sceglieranno Castellabate di festeggiare insieme in un clima di gioia e condivisione. Il format Musica Dance è un’occasione per portare energia positiva nel cuore del paese e iniziare il nuovo anno con il sorriso”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Chiudiamo l’anno con un appuntamento che unisce musica, divertimento e socialità, proprio come i cittadini ci hanno sempre chiesto. Il Capodanno in piazza è un momento importante per il nostro territorio: crea comunità, richiama presenze e rafforza l’identità del nostro paese. Siamo certi che sarà una serata partecipata e ricca di entusiasmo”, l’invito del Consigliere, Gianmarco Rodio.