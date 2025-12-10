Castellabate, Capodanno in piazza con “Dance Tarantella”: spettacolo e divertimento per la notte più magica dell’anno

L'appuntamento è per il 31 dicembre a partire dalle ore 23.30

A cura di Comunicato Stampa
Dance Tarantella

Per il secondo anno consecutivo il comune di Castellabate festeggerà il Capodanno in Piazza Lucia, cuore pulsante della frazione Santa Maria. Dopo lo splendido successo del 2025, il nuovo anno verrà accolto da “Dance Tarantella”, lo show che fonde musica popolare con i ritmi energici e coinvolgenti della musica dance. L’appuntamento è fissato per l’ultima notte dell’anno, il 31 dicembre a partire dalle 23.30, per vivere insieme una serata indimenticabile che unirà intere generazioni.

Ma il programma, promosso dall’Amministrazione Comunale, partirà ben prima con “Apery-New Year” in collaborazione con l’Associazione Musicalmente. Dalle ore 12.00, da piazzetta “Caduti del Mare”, musica e intrattenimenti accompagneranno cittadini e visitatori ad avvicinarsi al 2026 in allegria e con un forte spirito di comunità.

Le dichiarazioni

“Abbiamo immaginato un Capodanno che fosse davvero di tutti. Una serata allegra che permetta alla nostra comunità e ai tanti ospiti che sceglieranno Castellabate di festeggiare insieme in un clima di gioia e condivisione. Il format Musica Dance è un’occasione per portare energia positiva nel cuore del paese e iniziare il nuovo anno con il sorriso”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Leggi anche:

Grande partecipazione a Magliano Vetere per l’incontro delle città di Santa Lucia

“Chiudiamo l’anno con un appuntamento che unisce musica, divertimento e socialità, proprio come i cittadini ci hanno sempre chiesto. Il Capodanno in piazza è un momento importante per il nostro territorio: crea comunità, richiama presenze e rafforza l’identità del nostro paese. Siamo certi che sarà una serata partecipata e ricca di entusiasmo”, l’invito del Consigliere, Gianmarco Rodio.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Detto tra noi

“Detto tra Noi podcast”: undicesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio…

Convergenze

Fibra ottica e AI: il 2025 segna la svolta digitale in Italia e nel Cilento

Secondo l’Osservatorio Comunicazioni, il 2025 ha registrato oltre 1,2 milioni di nuove…

Cannabis

Salerno: la Polizia sequestra oltre 5 kg di prodotti a base di cannabis. Denunciata titolare e dipendente di un cannabis shop

Sequestri e denunce secondo quanto previsto dal nuovo "pacchetto sicurezza"

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.