Castellabate: giornata contro la violenza sulle donne, ecco l’incontro di sensibilizzazione con gli studenti

"Insieme contro la violenza. Impariamo il rispetto" è il titolo dell'incontro che ha visto coinvolti soprattutto gli studenti dell'IC di Castellabate

A cura di Manuel Chiariello

Un incontro di sensibilizzazione con al centro i ragazzi. Il comune di Castellabate, insieme alla locale sezione della FIDAPA e al Forum dei Giovani ha organizzato una mattinata dedicata interamente al tema della violenza, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L’incontro

“Insieme contro la violenza. Impariamo il rispetto” è il titolo dell’incontro che ha visto coinvolti soprattutto gli studenti dell’IC di Castellabate. Quest’ultimi, dopo una prima fase di ascolto, sono stati coinvolti in diverse attività insieme all’assistente sociale comunale e ad una psicologa che hanno interagito con i giovani per carpirne le emozioni e i pensieri legati a questo tema così delicato.

Il commento

“Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative come questa, a collaborare con scuole, associazioni e professionisti, a rafforzare ogni strumento utile alla prevenzione e al supporto. La violenza non si ferma con i simboli: si ferma con la cultura, la responsabilità e il coraggio”, ha commentato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Leggi anche:

Incidente a Palinuro: auto finisce contro un’abitazione e rompe le tubature dell’acqua
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Albero albanella

Albanella, pericoli da maltempo. In località Cappasanta albero ostruisce la strada

Tempo in miglioramento, ma continuano a registrarsi disagi sul territorio

Lavori lungomare Salerno

Ripresi i lavori di ripascimento a Salerno, ruspe in azione sul Lungomare

Tornano in azione le ruspe sul litorale per il ripascimento. Al centro…

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.