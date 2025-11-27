Castellabate: giornata contro la violenza sulle donne, ecco l’incontro di sensibilizzazione con gli studenti

Un incontro di sensibilizzazione con al centro i ragazzi. Il comune di Castellabate, insieme alla locale sezione della FIDAPA e al Forum dei Giovani ha organizzato una mattinata dedicata interamente al tema della violenza, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L’incontro

“Insieme contro la violenza. Impariamo il rispetto” è il titolo dell’incontro che ha visto coinvolti soprattutto gli studenti dell’IC di Castellabate. Quest’ultimi, dopo una prima fase di ascolto, sono stati coinvolti in diverse attività insieme all’assistente sociale comunale e ad una psicologa che hanno interagito con i giovani per carpirne le emozioni e i pensieri legati a questo tema così delicato.

“Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative come questa, a collaborare con scuole, associazioni e professionisti, a rafforzare ogni strumento utile alla prevenzione e al supporto. La violenza non si ferma con i simboli: si ferma con la cultura, la responsabilità e il coraggio”, ha commentato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.