Castellabate festeggia le 900 candeline: pronto un anno di eventi incredibili!

Una storia lunga 900 anni, tra tradizioni, leggende e una bellezza naturalistica da far invidia a tutto il mondo. Castellabate è pronta a festeggiare i 900 anni dalla sua fondazione, con un calendario fitto di eventi che accompagneranno cittadini e turisti in un viaggio alla scoperta di un luogo incredibile.

Il calendario degli eventi

Il vasto programma di eventi organizzato dal Comune di Castellabate, toccherà tutti i luoghi più caratteristici del territorio, dal Castello dell’Abate fino alle spiagge dorate e al mare cristallino. L’iniziativa, intitolata “Castellabate 900”, vedrà la presenza di attori e attrici di grande fama, come Chiara Francini, Stefano Fresi e Francesco Montanari, cantanti e band affermati nell’intero panorama internazionale, tra cui “Le Vibrazioni” ed Enzo Avitabile, ma anche giornalisti, storici, autori cinematografici e Forze Armate.

Tutti riuniti in appuntamenti che volgono alla piena valorizzazione del territorio, in un’offerta turistica senza precedenti, finalizzata a far conoscere la storia, la cultura e i valori di un paese come Castellabate.

Il Comune, desidera garantire un’esperienza immersiva ed esperienziale attraverso spettacoli, visite guidate “teatralizzate”, degustazioni, rappresentazioni religiose e tanto altro ancora, in modo tale da rappresentare la pura essenza e realtà del posto.

Il commento

“Un occasione unica che non capita tutti i giorni, un anno ricco di appuntamenti che culminerà il 10 ottobre 2023, giorno in cui Castellabate compie i suoi 900 anni. Un programma reso possibile anche grazie alle sinergie con le tante associazioni del territorio per far vivere a tutti delle giornate speciali”. Così il sindaco Marco Rizzo.