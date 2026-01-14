Castel San Lorenzo, nessuna interruzione idrica: dal Comune il punto sui lavori svolti per fronteggiare il problema

“L’Asis non ha comunicato nuove e ulteriori interruzioni idriche e la fase acuta della crisi sembra essersi attenuata”. E’ quanto comunicato dalla Casa comunale di Castel San Lorenzo guidata dal sindaco, Giuseppe Scorza.

La comunicazione

“La bravura del nostro personale e il miglioramento della nostra condotta interna hanno lenito le difficoltà dell’approvvigionamento. Infatti, nonostante la mancata fornitura, siamo riusciti a non sospendere l’erogazione, salvo che in occasioni particolari. Dunque, tanta gratitudine alla Macchina Comunale per il buon lavoro svolto” hanno fatto sapere dall’ente ricordando che la crisi idrica affrontata e, in ogni caso, ancora in corso, deve far riflettere e rendere consapevoli gli Enti gestori dell’acqua che urge riorganizzare il sistema tramite ulteriori forme di accumulo, tenendo conto degli evidenti cambiamenti climatici.

L’invito ai cittadini

Dal Comune hanno colto l’occasione per invitare gli utenti ad assumere comportamenti sempre più virtuosi nell’utilizzo dell’acqua, improntati alla sobrietà ed alla morigeratezza e considerando l’acqua un bene prezioso poiché in questo periodo, più che mai, ce n’è davvero bisogno, basti pensare che alcuni comuni del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni sono rimasti a lungo senza acqua anche durante le festività natalizie. In alcuni paesi l’erogazione idrica è stata interrotta anche per il giorno di Natale causando non poche difficoltà ai cittadini.