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Castel San Lorenzo, ieri le elezioni per il nuovo direttivo della Pro Loco. Miano è il nuovo presidente

All'esito delle elezioni Gianfranco Miano è stato eletto nuovo presidente che succede al presidente uscente, Carmelo Mordente.

Alessandra Pazzanese

Sono state molto partecipate le elezioni per il nuovo direttivo della Pro Loco tenutesi ieri a Castel San Lorenzo, più di 800 persone si sono tesserate per accedere alle votazioni: 912 i soci e 873 i votanti, 12 i candidati in campo.

Tutti gli eletti

All’esito delle elezioni Gianfranco Miano è stato eletto nuovo presidente che succede al presidente uscente, Carmelo Mordente. La vicepresidente è Francesca Peduto, mentre Francesco Cavallo ricoprirà il ruolo di Tesoriere.

I nuovi consiglieri saranno Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, Rosa Amendola e Nicola Peduto. Il Collegio dei Revisori sarà composto da Adriano Lembo che lo presiederà e da Giovanna Peduto e Michela Guazzo. Il ruolo di supplenti spetterà a Gianluca Mucciolo e Antonio Scorzelli.

Le dichiarazioni

“Da oggi, nel ruolo di presidente, posso finalmente mettere in pratica la mia idea di associazionismo, basata su principi solidi di determinazione e innovazione. La straordinaria partecipazione registrata, la più alta in cinquant’anni di storia della Pro Loco, dimostra quanto la nostra comunità abbia voglia di essere coinvolta.
Sono convinto che solo attraverso la collaborazione di tutti riusciremo a valorizzare al meglio il nostro paese. L’obiettivo, grazie al lavoro di squadra, è di rendere la Pro Loco protagonista della vita sociale e culturale, guardando già al 2027 per i primi risultati concreti. Abbiamo già avuto un primo confronto tra gli eletti e condiviso la volontà di metterci subito al lavoro. Dopo una breve pausa, partiremo con le attività e con la programmazione del calendario estivo ormai alle porte” ha fatto sapere il neo presidente Miano.

Anche dalla Casa Comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Scorza, è stato inviato un messaggio di auguri e buon lavoro al nuovo direttivo della Pro Loco con parole di gratitudine verso i tanti che hanno dimostrato la propria disponibilità per la nuova composizione degli organi sociali e apprezzamento verso il direttivo uscente per il lavoro svolto negli anni precedenti.

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