Caso Dora Lagreca, nuova udienza in Tribunale: la famiglia si oppone alla terza richiesta di archiviazione

Si è svolta presso il Tribunale di Potenza una nuova udienza relativa alla vicenda di Dora Lagreca, la giovane di Montesano sulla Marcellana deceduta quattro anni fa dopo una caduta dal quarto piano di una palazzina a Potenza.
L’udienza
Al centro dell’udienza la richiesta di archiviazione presentata per la terza volta dalla Procura della Repubblica nei confronti di Antonio Capasso, fidanzato di Dora, inizialmente indagato con l’accusa di istigazione al suicidio. Anche in questa occasione, la famiglia della vittima, rappresentata dai propri legali, si è opposta con fermezza alla chiusura del caso, chiedendo non solo il proseguimento delle indagini, ma anche una riformulazione dell’accusa nei confronti dell’indagato, da istigazione al suicidio a omicidio. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione.
Non è ancora noto quando verrà emesso il provvedimento, ma in un precedente passaggio giudiziario, il gip impiegò circa un mese per decidere, optando per ulteriori approfondimenti investigativi. La vicenda continua a suscitare grande attenzione, tra dubbi irrisolti e la richiesta di verità da parte dei familiari di Dora.