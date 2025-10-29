Casalbuono, nel centro storico un parcheggio coperto in via Vittorio Veneto

L’iniziativa rientra nel piano complessivo di riqualificazione e valorizzazione del borgo antico

Casalbuono Panorama

Prosegue il percorso di valorizzazione del centro storico di Casalbuono con un nuovo passo amministrativo volto al miglioramento della mobilità e della fruibilità urbana.

Con una delibera di Giunta Comunale, l’Amministrazione guidata dal sindaco Attilio Romano ha approvato la presa d’atto dell’accordo di cessione volontaria e gratuita di porzioni di terreno in via Vittorio Veneto.

L’accordo

L’accordo, sottoscritto dai proprietari delle aree, consentirà la realizzazione di un parcheggio pubblico coperto di circa 60 metri quadrati, ritenuto strategico per migliorare la viabilità e la disponibilità di spazi per la sosta all’interno del centro storico.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nel piano complessivo di riqualificazione e valorizzazione del borgo antico, già avviato con precedenti deliberazioni, e mira a rendere il cuore del paese più accessibile, sicuro e vivibile sia per i residenti che per i visitatori.

