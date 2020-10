VALLO DELLA LUCANIA. Un parcheggio pubblico ad Angellara. Lo programma l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia. L’obiettivo è quello di garantire un servizio in più alla popolazione. L’occasione è offerta dai fondi concessi dal Ministero dell’Interno attraverso la legge di bilancio. Ogni comune riceve fondi in proporzione agli abitanti. 2,5 milioni di euro è la cifra massima per gli enti come Vallo della Lucania che hanno popolazione tra 5001 e 25mila abitanti.

Ecco perché l’amministrazione Aloia si è dotata di un progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico alla Frazione Angellara, nel rispetto delle previsioni del Puc. Costo dei lavori 150mila euro.

L’intervento rientra in un più ampio progetto approvato nei mesi scorsi dalla giunta comunale per 2,3 milioni che prevedeva anche lavori di messa in sicurezza e sistemazione anche in altre zone del territorio.