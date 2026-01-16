Casal Velino, incidente sulla Pedemontana: scontro tra auto-minivan

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Verduzio, lungo la Pedemontana, la strada provinciale che collega Casal Velino a Omignano. A entrare in collisione sono stati un’automobile e un minivan che viaggiavano in senso opposto.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta, terminando poi la sua corsa contro il guardrail dopo l’impatto.

Gli interventi

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Casal Velino e i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e per garantire la sicurezza della circolazione.

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza dell’arteria

La Pedemontana è da tempo segnalata come una delle arterie più critiche del territorio. Numerosi automobilisti denunciano condizioni di scarsa manutenzione, con la presenza di buche lungo il tracciato e frequenti allagamenti in caso di pioggia, fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di sinistri.

Anche l’episodio di questa mattina riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della strada e sulla necessità di interventi strutturali.