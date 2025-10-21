Casal Velino: gattino intrappolato in un tombino salvato dai Vigili del Fuoco

L’allarme è stato lanciato da due volontarie, Emiliana Bertolini e Marina D’Elia, che hanno udito i miagolii provenire dal sottosuolo e si sono subito attivate per chiedere aiuto

A cura di Chiara Esposito
Casal Velino gattino intrappolato

Intervento tempestivo e provvidenziale, questa mattina, a Marina di Casal Velino, dove un gatto di sei mesi, rimasto intrappolato in un tombino è stato tratto in salvo grazie alla prontezza e alla professionalità dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania – Turno B.

La segnalazione

L’allarme è stato lanciato da due volontarie, Emiliana Bertolini e Marina D’Elia, che hanno udito i miagolii provenire dal sottosuolo e si sono subito attivate per chiedere aiuto.

Gli interventi

Informata dell’accaduto, Noemi Lenza, commissario straordinario della sezione Enpa di Vallo della Lucania, ha prontamente contattato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto riuscendo a liberare l’animale dopo un’operazione delicata ma efficace.

Durante il salvataggio erano presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Casal Velino, che hanno supportato le operazioni di sicurezza nell’area.

Leggi anche:

Agropoli, gattino bloccato su un albero: salvato dai Vigili del Fuoco

Il gattino, provato ma in buone condizioni di salute, è stato affidato alle cure delle volontarie dell’Enpa, che se ne prenderanno cura fino al completo recupero e alla futura adozione.

Un gesto di professionalità e sensibilità che ha suscitato grande riconoscenza, riconfermando l’impegno costante dei Vigili del Fuoco e delle associazioni animaliste nella tutela degli animali e del territorio.

