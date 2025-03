Casal Velino: finanziamento di 10 milioni di euro per il litorale di Marina

Il Comune di Casal Velino ha ottenuto un importante finanziamento destinato alla protezione del litorale. Con delibera approvata dalla Giunta Regionale della Campania il 27 marzo 2025, sono stati stanziati 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati a difendere l’abitato dalla sempre più preoccupante erosione costiera.

L’annuncio

A darne l’annuncio è il Sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, che ha voluto ringraziare pubblicamente il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, e il Vicepresidente On. Fulvio Bonavitacola. “Questo risultato – ha dichiarato il Sindaco – è stato conseguito anche grazie al lavoro svolto dalla Provincia di Salerno, Ente preposto alla progettazione, ed in particolare all’impegno del Vicepresidente Giovanni Guzzo”.

Pisapia ha inoltre ricordato come Bonavitacola avesse già preannunciato il finanziamento durante il convegno dedicato al tema dell’erosione costiera, tenutosi lo scorso anno a Casal Velino.

Le opere

L’intervento previsto con i fondi regionali punta a mettere in sicurezza il tratto costiero più esposto al fenomeno erosivo, un problema che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre più critiche, con conseguenze negative sia per l’ambiente sia per le attività economiche locali legate al turismo.

Ora si attende l’avvio delle procedure operative per dare concretamente il via ai lavori.