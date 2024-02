La sindaca di Casalvelino, Silvia Pisapia, è conscia di uno dei problemi che attanagliano la sua cittadina ossia l’erosione costiera, che lo scorso anno ha creato ingenti danni materialia, nonostante gli sforzi profusi in questo ambito dall’amministrazione. È quindi in corso un altro intervento per la stabilizzazione della situazione, ascoltiamo le parole della sindaca.