Caro petrolio: il punto con Michele Marsiglia, presidente FederPetroli Italia

Il presidente Marsiglia: "Non c'è motivo di allarmarsi per un possibile rincaro dei carburanti", ecco perchè

Serena Vitolo

Nelle ultime settimane il tema del caro petrolio è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, alimentando preoccupazioni tra cittadini, imprese e consumatori. L’aumento dei prezzi di gasolio e gas ha riacceso il confronto sulla fragilità degli equilibri energetici e sulla dipendenza da dinamiche internazionali spesso difficili da controllare.

“Niente panico e maggiore consapevolezza”

A fare chiarezza sulla situazione è il presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, che ai microfoni di InfoCilento, intervenuto nel programma mattutino “Anteprima News”, ha invitato a leggere il fenomeno con maggiore consapevolezza: “Non c’è alcun motivo di allarmarsi per un possibile rincaro dei carburanti”, ha dichiarato Marsiglia, sottolineando come la protesta sui prezzi sia ingiustificata, a eccezione di pochi casi isolati di distributori.

Il presidente Marsiglia invita a mantenere la calma e a comprendere la situazione e le evoluzioni continue, sottolineando l’importanza di una strategia energetica nazionale efficace per affrontare il caro petrolio, svincolata quanto più possibile da accordi strettamente politici, piuttosto basati su equilibri diplomatici.

