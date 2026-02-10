Carnevale a Castellabate: tre giorni di festa tra carri allegorici e intrattenimento

Il Carnevale 2026 sbarca a Castellabate con una tre giorni ricca di appuntamenti in tutto il territorio. Le date fissate sono quelle del 14-15 e 16 febbraio con un’invasione di colori e intrattenimenti che animeranno le frazioni di Lago, San Marco e Santa Maria. Dopo il successo dello scorso anno, prosegue la ritrovata tradizione della sfilata dei carri allegorici realizzati con passione e dedizione dalle associazioni del territorio.

Il programma

Si parte sabato 14 febbraio, dalla frazione Lago, con il raduno previsto dalle ore 14.00 in Piazzale dei Rocchi e la successiva sfilata fino a Piazza Madre Teresa di Calcutta. Sabato 15, invece, al medesimo orario la festa prenderà vita a San Marco dalla località “Torretta” e si protrarrà in Piazza Passaro. Lunedì 16 febbraio il gran finale a Santa Maria con la giornata che inizierà dal piazzale “Punta dell’Inferno” fino a Piazza Lucia. Tutte le giornate saranno caratterizzate dalla presenza di tre carri allegorici ideati dalla Pro Loco Lago, l’Associazione Giovani Annunziata e dai ragazzi di San Marco.

I temi

Minions, la Famiglia Addams e Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato. Il tutto sarà accompagnato da artisti di strada, mascotte Disney, animazioni ed intrattenimenti per più piccoli con gonfiabili e simpatici giochi. Spazio anche alla musica con i dj set che arricchiranno le giornate nelle rispettive piazze.

“Il Carnevale rappresenta un momento di aggregazione autentica e di valorizzazione del nostro tessuto sociale. È una festa che unisce generazioni diverse e che restituisce alle nostre piazze il senso più bello dello stare insieme”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “Questo evento è il frutto del lavoro sinergico tra Comune e associazioni locali. I carri allegorici sono la dimostrazione concreta dell’impegno, della creatività e dell’entusiasmo di tanti giovani del posto”, aggiunge il Consigliere all’Associazionismo, Gianmarco Rodio.

“Abbiamo costruito un programma pensato per tutti, in particolare per i più piccoli. Animazione, musica e spettacolo renderanno il Carnevale 2026 un’esperienza coinvolgente e memorabile anche quest’anno”, conclude il Consigliere allo Spettacolo, Clemente Migliorino.