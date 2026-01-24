Carnevale a Castellabate: ecco i tre appuntamenti in programma tra colori e divertimento

Il comune di Castellabate si appresta a vivere il Carnevale con tre appuntamenti colorati e divertenti. Le vie di Zona Lago, di San Marco di Castellabate e di Santa Maria di Castellabate accoglieranno la gioia del Carnevale, con la sfilata dei carri allegorici e l’attività scenografica e coreografica dei gruppi. Alla realizzazione dei carri e alla formazione dei gruppi hanno partecipato le organizzazioni locali e i giovani del posto. Insomma, un’opportunità importante per la comunità di Castellabate, direttamente impegnata nello svolgimento della festa.

Il programma

Si parte il 14 febbraio alla frazione Lago in Piazza Madre Teresa di Calcutta, con la partecipazione dell’associazione “Pro Loco Lago”, il 15 febbraio, poi, sarà la volta dell’appuntamento a San Marco di Castellabate nella Piazza comunale e il 16 febbraio a Santa Maria in Piazza Lucia.

Le tre giornate prevedono attività perfette per soddisfare i più piccoli, senza tuttavia rinunciare alle esigenze delle famiglie. Per questo motivo, il Carnevale che andrà in scena nelle tre frazioni di Castellabate sarà davvero un evento per tutti. Durante il martedì di Carnevale, invece, saranno previsti i solenni festeggiamenti in memoria di San Costabile Gentilcore.

L’edizione passata

L’edizione dello scorso anno, con il ritorno degli attesi carri allegorici, ha riscosso un grande successo. In particolare, hanno fatto colpo sulle persone presenti i carri ispirati alle pellicole del cinema e alle serie televisive, come ‘‘Harry Potter’’ oppure ‘‘Squid Game’’, senza lasciare da parte i capolavori della ‘‘Disney’’.

L’impegno del Comune

Il comune di Castellabate si conferma, ancora una volta, impegnato nel promuovere attività che possano soddisfare la comunità, come il ricco cartellone degli eventi di Natale appena trascorso. Le tre giornate di Carnevale, in questo senso, si preannunciano davvero un modo per trascorrere momenti di allegria e spensieratezza.

(Articolo a cura di Iacopo Romanelli)