Caritas quaresimale: raccolti numerosi pacchi alimentari dagli studenti della scuola media “G. R. Vairo” di Agropoli | VIDEO

Durante il tempo di Quaresima, molte scuole del territorio del Cilento, in collaborazione con le parrocchie e le associazioni locali, promuovono iniziative di solidarietà ispirate al messaggio cristiano della condivisione e dell’amore verso il prossimo. Tra queste, la Caritas quaresimale rappresenta una delle proposte educative più significative per coinvolgere bambini e ragazzi in un cammino concreto di attenzione verso gli altri.

La Caritas Quaresimale

La Caritas quaresimale non è solo una raccolta di offerte: è un percorso formativo che, attraverso momenti di riflessione, preghiera e azioni pratiche, aiuta gli studenti a comprendere il significato profondo del sacrificio, del dono e della carità cristiana. Le scuole organizzano incontri con volontari, testimonianze di missionari o persone in difficoltà, laboratori tematici e celebrazioni liturgiche, creando un clima di profondo coinvolgimento.

Le iniziative variano da istituto a istituto: salvadanai realizzati dai bambini, collette alimentari, mercatini solidali, raccolta di materiale scolastico o igienico per le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa dell’I. C. Gino Rossi Vairo

L’I.C. Gino Rossi Vairo di Agropoli, diretto dal dirigente Bruno Bonfrisco, in collaborazione con le insegnanti di religione cattolica, Mariella Prota e Nunzia Cusati ha allestito nell’atrio una raccolta di pacchi alimentari. Tutte le sezioni dell’istituto comprensivo si sono attivate per raccogliere alimenti a lunga scadenza da devolvere, attraverso le parrocchie di Agropoli, alle famiglie più bisognose. Ma non solo: la scuola secondaria di primo grado porta avanti da dieci anni altri significativi gesti di solidarietà, come l’adozione e il sostegno a distanza di cinque ragazzi che vivono in Nord Africa.

Attraverso gesti di solidarietà e in particolare attraverso la Caritas quaresimale i ragazzi imparano che essere cittadini responsabili e cristiani autentici significa mettersi al servizio degli altri. In un tempo dominato dall’individualismo, queste esperienze aiutano a costruire una cultura della solidarietà e dell’empatia. La Caritas quaresimale è un invito per tutti a guardare oltre sé stessi e a riscoprire la gioia del dono.