“All’ora del caffè” in compagnia di Annamaria Perrotta, docente dell’Istituto G. Rossi Vairo di Agropoli

Ospite di oggi, nel salotto di InfoCilento, una docente dell’istituto scolastico comprensivo ‘Gino Rossi Vairo’ di Agropoli, Annamaria Perrotta.

L’autrice presenta il suo libro ‘Biancovelo’ , una raccolta illustrata di fiabe moderne la cui finalità è di incentivare la formazione e crescita degli allievi in fase adolescenziale. Un invito alla lettura, ancora una volta, per coloro che approcciano alla lettura tra i banchi di scuola e per i genitori che li affiancano nel percorso di crescita.

‘All’ora del caffè’, va in onda ogni lunedì e venerdí sul canale tv 79Dtt