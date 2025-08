Cardile, 2^ edizione di Alef: arte, filosofia e musica per scoprire il senso dei luoghi

Ha preso il via con successo la seconda edizione dell’Alef Cilento Festival, una rassegna culturale multidisciplinare che si svolge nel suggestivo borgo di Cardile, una frazione di Gioi, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La serata inaugurale

La serata inaugurale, svoltasi giovedì 31 luglio, ha visto protagonista un emozionante concerto pianistico del maestro Federico Cirillo, che ha eseguito brani di Beethoven, Schumann e Prokofiev, conquistando il pubblico attento e partecipe.

Il festival

Il festival non è solo musica. Nei giorni precedenti l’apertura, il progetto ha già animato il borgo con una serie di eventi legati alla filosofia. Il tema di quest’anno, “L’eredità eleatica: attualità di Parmenide”, è stato al centro di talk, dialoghi e presentazioni con docenti universitari, trasformando Cardile in un vivace centro di pensiero.

Oltre a questi appuntamenti, il festival offre un ricco programma che spazia dalla natura all’artigianato: escursioni al lago Lavinia, al sito archeologico di Civitella e al convento francescano di Gioi; laboratori creativi di fumetto, pittura, mosaico e apicoltura, oltre a corsi base di fotografia; il progetto “laβ restanza”, un laboratorio d’impresa focalizzato sulla valorizzazione delle tradizioni locali e sul contrasto allo spopolamento. Questo ha coinvolto realtà del territorio attive nei settori dell’apicoltura, della produzione di olio, dei grani antichi e della seta di Cardile.

Alef Cilento Festival

L’Alef Cilento Festival si conferma così un “laboratorio culturale diffuso” che intende fondere la ricca storia filosofica del territorio con la creatività contemporanea. Nei quattro giorni di durata, il programma prevede concerti, presentazioni di libri, workshop e momenti conviviali, offrendo un’esperienza completa che unisce arte, natura e comunità. È un’occasione unica per vivere il Cilento non solo come paesaggio, ma come luogo di cultura, pensiero e rigenerazione.