Cicerale: il progetto “Il cammino dei sapori” candidato a finanziamento turistico regionale

Il Comune di Cicerale figura tra gli enti selezionati per accedere al programma della Regione Campania denominato “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico”, attivo per il periodo giugno–dicembre 2025. L’iniziativa mira a promuovere itinerari turistici con rilevanza nazionale e internazionale.

Un progetto condiviso: “Il cammino dei sapori”

Il progetto “Il cammino dei sapori” nasce dalla collaborazione di sei enti locali: Montella (Comune capofila), Acerno, Bagnoli Irpino, Cicerale, San Valentino Torio e Frattaminore. I Comuni hanno firmato un protocollo d’intesa che sancisce l’impegno congiunto per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico.

I numeri di Cicerale

Il Comune di Cicerale riceverà un contributo complessivo di 22.000 euro, dei quali 2.000 euro autofinanziati come previsto dal cofinanziamento obbligatorio. Ogni amministrazione partecipante sostiene l’iniziativa anche economicamente, in un’ottica di cooperazione istituzionale per lo sviluppo locale.

Un intervento sostenuto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

La misura rientra tra gli interventi cofinanziati dal FSC 2021–2027, con risorse regionali dedicate esclusivamente ai Comuni non capoluogo. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività turistica delle aree interne e promuovere itinerari legati a cultura, ambiente e gastronomia.

Cicerale investe nel futuro del territorio

Ancora una volta, Cicerale dimostra attenzione verso le opportunità di sviluppo locale. “Un’occasione per valorizzare il patrimonio e investire nel futuro del territorio”, sottolineano fonti dell’amministrazione.