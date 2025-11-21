Capodanno 2026 a Salerno: Mahmood protagonista in Piazza della Libertà, operazione da 600mila euro

Mahmood sarà la star del Capodanno 2026 a Salerno. Concerto in Piazza della Libertà condotto da Pippo Pelo e Adriana Petro. I dettagli dell'accordo

A cura di Redazione Infocilento

Sarà Mahmood il volto principale del Capodanno 2026 a Salerno. L’amministrazione comunale ha sciolto le riserve formalizzando l’accordo che porterà il celebre artista milanese sul palco della città campana per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

La location designata per il grande evento della notte del 31 dicembre è confermata: sarà la suggestiva Piazza della Libertà ad accogliere il pubblico e il cantante per il concerto di fine anno, consolidando la tradizione dei grandi eventi in piazza organizzati dal capoluogo.

I costi dell’operazione e la sicurezza

L’organizzazione dell’evento comporta un impegno economico rilevante per la macchina amministrativa: il budget complessivo stanziato per l’operazione si aggira intorno ai 600mila euro per tutta l’organizzazione.

I conduttori e il profilo dell’artista

La serata non vedrà solo la musica protagonista, ma sarà arricchita dalla presenza di due volti noti dell’intrattenimento: la conduzione è stata infatti affidata a Pippo Pelo e Adriana Petro, che avranno il compito di scandire il conto alla rovescia verso il 2026.

La scelta di Mahmood punta su uno degli artisti italiani più influenti e riconosciuti del momento, anche a livello internazionale. Il cantautore vanta un curriculum d’eccezione con due vittorie al Festival di Sanremo (nel 2019 con il brano “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” in coppia con Blanco) e due significative partecipazioni all’Eurovision Song Contest, confermandosi un nome di grande richiamo per il pubblico di tutte le età.

