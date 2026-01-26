Capaccio: studenti incontrano Don Aniello Manganiello, prete anticamorra

Anche a Capaccio Paestum arriva il progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale” avviato, nel gennaio del 2022, dalla volontà di un Comitato di Esperti del settore Tecnico Giuridico e Psico-Socio Pedagogico, con l’obiettivo di assumere un ruolo attivo nella promozione della cultura della legalità.

Il progetto

Ideato e Coordinato dal Dott. Sante Massimo Lamonaca, Giudice ON. della Corte di Appello Sez. Minori di Salerno, il Progetto è stato encomiato nell’anno 2009, dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con il premio “Lavoriamo Insieme” per la sezione “Lotta alla corruzione”.

L’iniziativa ha già coinvolto oltre 800 Istituti Scolastici ed è nell’ambito del Progetto che gli studenti dell’IIS Ipsar Piranesi, diretto dal Preside, Prof. Francesco Cerrone, hanno potuto incontrare Don Aniello Manganiello, prete anticamorra, da sempre impegnato in prima linea, in aree difficili come Scampia, per contrastare la criminalità e insegnare la Legalità. Ai microfoni di InfoCilento Don Aniello Manganiello ha parlato di giovani e di legalità. A spiegare l’importanza del progetto anche il Dott. Lamonaca e il Dott. Rosario Pingaro, Presidente della BCC Capaccio Paestum e Serino e Ceo di Convergenze, a sostegno del Progetto.