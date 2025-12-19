Capaccio Paestum, via libera al completamento dell’ex cinema Myriam: un polo culturale da 3 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum compie un passo avanti per il definitivo recupero di uno dei simboli della vita sociale cittadina: l’ex cinema Myriam. È stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo ai lavori di completamento della struttura. L’obiettivo dichiarato è la trasformazione del vecchio stabile in una sala polifunzionale moderna, capace di ospitare cinema, teatro, conferenze e attività commerciali.

L’intervento si inserisce nel quadro delle linee programmatiche di mandato 2025-2030, confermando l’impegno dell’ente nel portare a termine le opere pubbliche strategiche già avviate sul territorio dalla precedente amministrazione.

Investimento e dettagli tecnici

Il progetto prevede un investimento complessivo di 3.000.000,00 di euro. Secondo il quadro economico approvato, la quota principale di 2.250.000,00 euro sarà destinata ai lavori d’appalto, mentre i restanti 750.000,00 euro saranno a disposizione della stazione appaltante per imprevisti, IVA e altre somme accessorie.

La redazione del documento tecnico è stata curata internamente dall’Ing. Roberta Scovotto, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, che assumerà anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Strategia di finanziamento e tempistiche

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Comune ha previsto una manovra di “diverso utilizzo” di mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Tale operazione si è resa possibile grazie alla sinergia con finanziamenti regionali destinati alla sicurezza stradale, che hanno permesso di liberare risorse comunali originariamente vincolate ad altri interventi.

L’opera sarà formalmente inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per accelerare le procedure burocratiche e dare seguito quanto prima alla fase progettuale e di affidamento.