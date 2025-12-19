Capaccio Paestum, via libera al completamento dell’ex cinema Myriam: un polo culturale da 3 milioni di euro

La Giunta di Capaccio Paestum approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l'ex cinema Myriam. Un investimento di 3 milioni per teatro e commercio

A cura di Alessandra Pazzanese
Ex Cinema Myriam Capaccio Paestum

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum compie un passo avanti per il definitivo recupero di uno dei simboli della vita sociale cittadina: l’ex cinema Myriam. È stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo ai lavori di completamento della struttura. L’obiettivo dichiarato è la trasformazione del vecchio stabile in una sala polifunzionale moderna, capace di ospitare cinema, teatro, conferenze e attività commerciali.

L’intervento si inserisce nel quadro delle linee programmatiche di mandato 2025-2030, confermando l’impegno dell’ente nel portare a termine le opere pubbliche strategiche già avviate sul territorio dalla precedente amministrazione.

Investimento e dettagli tecnici

Il progetto prevede un investimento complessivo di 3.000.000,00 di euro. Secondo il quadro economico approvato, la quota principale di 2.250.000,00 euro sarà destinata ai lavori d’appalto, mentre i restanti 750.000,00 euro saranno a disposizione della stazione appaltante per imprevisti, IVA e altre somme accessorie.

Leggi anche:

Stazioni inaccessibili nel Cilento: avviata una petizione

La redazione del documento tecnico è stata curata internamente dall’Ing. Roberta Scovotto, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, che assumerà anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Strategia di finanziamento e tempistiche

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Comune ha previsto una manovra di “diverso utilizzo” di mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Tale operazione si è resa possibile grazie alla sinergia con finanziamenti regionali destinati alla sicurezza stradale, che hanno permesso di liberare risorse comunali originariamente vincolate ad altri interventi.

L’opera sarà formalmente inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per accelerare le procedure burocratiche e dare seguito quanto prima alla fase progettuale e di affidamento.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Polizia

Scoperto con 60 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato sull’A2 a Sala Consilina

L'atteggiamento sospetto di un autotrasportatore siciliano ha indotto i poliziotti ad approfondire…

Anas Viabilità

Esodo festività natalizie: da oggi a lunedì 22 dicembre previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio per le vacanze

Anas: “Come per l’esodo estivo, nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati…

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 19 dicembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.