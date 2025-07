Capaccio Paestum, turismo accessibile e inclusivo: inaugurata la “Spiaggia senza barriere”

È stata inaugurata stamattina dal sindaco Gaetano Paolino la “Spiaggia senza barriere” di Capaccio Paestum, in località Laura. L’arenile, attrezzato nell’ambito del progetto “Mare senza barriere”, è dedicato al turismo accessibile e inclusivo, attraverso l’allestimento di passerelle percorribili in carrozzina, sedie speciali per la sabbia e l’acqua e personale qualificato dedicato all’accoglienza.

L’obiettivo è diventare punto di riferimento per il turismo accessibile

“Oggi siamo felicissimi di riaprire ai cittadini e ai turisti la spiaggia accessibile ai diversamente abili – sottolinea il sindaco Gaetano Paolino – per il rilevante valore sociale che porta con sé. Non sono stati pochi i problemi organizzativi le ma alla fine ci siamo riusciti. L’obiettivo è di migliorare sempre più il servizio e diventare punto di riferimento per il turismo accessibile. A Paestum, cittadini e turisti possono godere gratuitamente di una spiaggia pubblica completamente attrezzata. Mare senza barriere è molto di più che un’area accessibile; significa autonomia, libertà, divertimento, incontro e inclusione. È un’iniziativa sociale di grande utilità per le persone con disabilità motoria, che in questo modo hanno garantito l’accesso al mare. Capaccio Paestum diventa sempre più città accessibile e inclusiva”.

La cerimonia

All’inaugurazione erano presenti la comandante dei vigili Clelia Saviano, il Presidente del Consiglio comunale Angelo Quaglia, il consigliere Eustachio Voza e Gaetano Perillo che ha curato l’allestimento della spiaggia.