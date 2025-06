Capaccio Paestum: torna il Premio “Salvatore Apadula”

Ritorna domani 18 giugno, alle ore 20.30, presso il NEXT di Capaccio Paestum, il Premio “Salvatore Apadula”, appuntamento annuale che riunisce sportivi locali e nazionali nel ricordo del compianto Mister, allenatore di Herajon e Poseidon e scopritore di talenti, tra cui l’ex calciatore di serie A, Vincenzo Romano, a cui sarà consegnato un riconoscimento proprio durante quest’edizione, un omaggio alla lunga carriera da professionista trascorsa tra le file di Avellino, Roma e Genoa, soltanto per citarne alcune.

I riconoscimenti

Riconoscimenti saranno assegnati anche alle squadre protagoniste della passata stagione calcistica: alla Polisportiva Santa Maria, per la vittoria della Coppa Italia regionale, conquistata al “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia contro il Nola, dopo una partita entusiasmante che ha visto la squadra cilentana trionfare ai rigori; riconoscimento, poi, alla U.S. Poseidon 1958, vittoriosa nel campionato di Prima categoria dopo una lunga cavalcata al comando e di ritorno, dunque, nel campionato di Promozione, a cui si aggiungono i tanti successi del settore giovanile e i numerosi progetti sportivi avviati quest’anno; infine sarà premiata l’U.S. Avellino 1912, vincitrice del campionato di Serie C e pronta a ben figurare nel prossimo campionato cadetto.

Non mancheranno, inoltre, i riconoscimenti alla memoria, che sarà assegnato in ricordo di Emilio Garofalo, personaggio che si è speso tanto per il sociale e la crescita di tante generazioni di calciatori, e al giornalismo, conferito durante questa nona edizione ad Antonio Giordano, volto noto di Canale 8 e firma della Gazzetta dello sport. Il Premio “Salvatore Apadula”, invece, andrà a Dario Petraglia, artefice del glorioso cammino della Poseidon e tra gli allenatori locali più vincenti degli ultimi anni.

Un evento per non dimenticare

Anche questa edizione sarà improntata a coniugare sport locale e nazionale, con l’Associazione che ha lavorato tanto per organizzare questo nuovo appuntamento del Premio, un’occasione, come detto, per incontrarsi e ricordare insieme il Piccolo Grande Uomo.