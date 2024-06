“All’ora del caffè” con Carlo Marrazza organizzatore dell’evento dedicato a Salvatore Apadula

A quarant’anni dalla scomparsa di Salvatore Apadula, l’11 giugno prossimo alle ore 20.30, presso il NEXT di Capaccio Paestum, si terrà il sentitissimo ‘Premio Salvatore Apadula ‘, la kermesse sportiva organizzata dall’omonima associazione che ricorda con tenacia la figura del Piccolo Grande Uomo, allenatore e talent scout del nostro territorio.

Un premio rivolto a tutti coloro che orbitano nel mondo dello sport in generale e del calcio in particolare. A parlarne è il giornalista Carlo Marrazza, ex allievo di mister Apadula ed organizzatore dell’evento.

