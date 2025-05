Capaccio Paestum: successo per la giornata di microchippatura gratuita

Si è svolta con successo la seconda giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani nel comune di Capaccio Paestum. L’evento, organizzato in sinergia tra l’ASL Veterinaria, il NOETAA Capaccio Paestum-Agropoli e l’associazione Amici di lucky, ha registrato una notevole partecipazione da parte della comunità locale.

Numerosi i cani accompagnati dai loro proprietari

La risposta dei cittadini è stata definita «ottima», con un significativo numero di cani che si sono presentati presso il punto di microchippatura, accompagnati dai rispettivi padroni. La presenza del Direttore dell’ASL Veterinaria e di tre dottoresse ha testimoniato l’importanza e la serietà dell’iniziativa promossa a tutela della salute degli animali e per il controllo del randagismo sul territorio.

Prossimo appuntamento a Spinazzo

Gli organizzatori hanno comunicato che la prossima giornata di microchippatura si terrà a Spinazzo, sempre di lunedì pomeriggio, dalle ore 15:00 per circa tre ore. Per ulteriori informazioni, è stato messo a disposizione un contatto telefonico: 360 884 969.

Ringraziamento ai partecipanti

Al termine della giornata, gli organizzatori hanno espresso il loro ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa, sottolineando l’importanza della microchippatura come strumento fondamentale per la tutela degli animali e per una gestione responsabile del territorio.