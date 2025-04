Agropoli: fino a giugno microchippatura gratuita presso il servizio veterinario

Importante iniziativa per i proprietari di cani residenti ad Agropoli e nei comuni limitrofi. Il Servizio Veterinario dell’ASL ha attivato un servizio di microchippatura gratuita presso i propri uffici situati in via Salvo D’Acquisto. Questa opportunità, valida fino al 5 giugno 2025, rappresenta un’occasione imperdibile per adempiere a un obbligo di legge e, soprattutto, per garantire una maggiore sicurezza al proprio amico a quattro zampe.

La microchippatura

La microchippatura è un sistema di identificazione permanente e sicuro, fondamentale in caso di smarrimento dell’animale. In caso di smarrimento, il microchip permette alle autorità competenti (veterinari, forze dell’ordine, canili) di identificare rapidamente il proprietario e facilitare il suo ritorno a casa, riducendo il rischio di abbandono e randagismo.

Grazie a un microchip sottocutaneo, contenente un codice univoco, è possibile risalire rapidamente al proprietario, facilitando il ricongiungimento e riducendo il rischio di abbandono e randagismo.

Come prenotare il servizio

Per usufruire del servizio gratuito, i proprietari di cani possono recarsi direttamente presso gli uffici del Servizio Veterinario ASL in via Salvo D’Acquisto ad Agropoli durante gli orari di apertura.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare i numeri di telefono 0974 8275512 e 0974 8275515, attivi dal lunedì al venerdì.