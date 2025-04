Microchippatura gratuita per cani ad Ottati: un’opportunità imperdibile per la tutela dei nostri amici

Il Comune di Ottati, guidato da Elio Guadagno, si mobilita per la tutela degli animali domestici. Nello specifico ha organizzato un’importante iniziativa per i proprietari dei cani residenti nel comune di Ottati e nei comuni vicini. Si tratta di una giornata di microchippatura gratuita dei cani.

L’iniziativa

Domani, giovedì 10 aprile, si terrà una giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani presso la piazzetta antistante l’ex Municipio. L’iniziativa si svolgerà nella mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

L’obiettivo è quello di incentivare la registrazione dei cani, un passo fondamentale per contrastare il fenomeno del randagismo e garantire il benessere degli animali.

L’importanza della microchippatura

La microchippatura è un sistema di identificazione permanente e sicuro, fondamentale in caso di smarrimento dell’animale, inoltre risulta essere una procedura semplice e indolore per il cane, ma di fondamentale importanza per la sua sicurezza.

In caso di smarrimento, il microchip permette alle autorità competenti (veterinari, forze dell’ordine, canili) di identificare rapidamente il proprietario e facilitare il suo ritorno a casa, riducendo il rischio di abbandono e randagismo.

Questa opportunità rappresenta un’occasione imperdibile per adempiere a un obbligo di legge e, soprattutto, per garantire una maggiore sicurezza al proprio amico a quattro zampe.