Capaccio Paestum, sconosciuti avrebbero tentato di costringere un 15enne a salire in auto: la denuncia di un cittadino

“È accaduto un fatto gravissimo oggi a Capaccio Paestum” è questo l’esordio del post di un cittadino che, pochi minuti fa ha reso noto, diffondendo la notizia tramite i social network, un fatto inquietante avvenuto, stando al racconto, nella giornata odierna, intorno alle ore 13:00 circa, orario dell’uscita da scuola di alcune classi del Liceo Piranesi sito a pochi metri dal luogo dell’accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Nei pressi della rotatoria un ragazzino di 15 anni sarebbe stato affiancato da una macchina, una Tucson bianca, guidata da una donna e dalla quale sarebbe sceso un uomo che, strattonando il ragazzino, gli avrebbe chiesto con prepotenza di salire in auto.

“La fortuna ha voluto che in quel momento a notare la scena ci fosse una signora che conosce il ragazzino, chiaramente scosso e quindi la coppia in auto si è allontanata. Il tutto e’ stato denunciato presso la caserma dei Carabinieri”.

È quanto riportato dal racconto che sta preoccupando la comunità capaccese e a cui ha fatto seguito un appello al Sindaco Gaetano Paolino affinché incrementi i controlli su tutto il territorio: “Quasi ogni giorno, a qualsiasi ora, abbiamo paura di trovare i ladri in casa, in via Magna Graecia la sera ci sono persone ubriache.

Ragazzini e signore devono aver paura di camminare per strada dopo un certo orario. Personalmente ho assistito ad una situazione in cui una signora e’ stata avvicinata da un delinquente che l’ha minacciata per avere soldi” ha fatto sapere M.O. nel suo messaggio/denuncia.