Capaccio Paestum, respinta la mozione di sfiducia: parla il sindaco, Gaetano Paolino

“Sono soddisfatto fino ad un certo punto perché mi sarei aspettato che i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione la ritirassero” ha esordito così Gaetano Paolino, sindaco di Capaccio Paestum, al termine di un lunghissimo confronto tenutosi nell’attesissimo Consiglio Comunale tenutosi presso la Sala del Palazzo Municipale di Capaccio Capoluogo, ieri sera.

Un consiglio comunale acceso

Tante persone a seguire l’assise decisiva per la continuità amministrativa del Comune, sul tavolo la mozione di sfiducia al sindaco, presentata da sette consiglieri di maggioranza e votata favorevolmente da otto consiglieri, ad aggiungersi anche Simona Corradino, consigliere di minoranza.

Le parole del primo cittadino

“Non si può bloccare tutto e rischiare di far venire ancora una volta un Commissario con tutte le conseguenze che ci sarebbero” ha continuato Paolino. “Ho necessità di prendere atto di quanto stabilirà la Commissione, di cui ho piena fiducia, ringrazio i Consiglieri che hanno voluto la continuità e tengo conto dei consiglieri di minoranza che hanno sostenuto questa continuità.

Le mie porte restano aperte sperando che i consiglieri che hanno votato la mozione possano essere recuperati perché amo questa Città e voglio solo lavorare nell’interesse di tutti” aveva detto il primo cittadino nel suo intervento preceduto alla votazione della mozione.